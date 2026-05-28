در هشتاد و هشتمین شب حضور مردم در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام، صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی، یک موشک به قلب دشمن در جنگ اقتصادی خوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در هشتاد و هشتمین شب از حضور مردم در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام، برای تثبیت پیروزی در میدان و همچنین موفقیت در جنگ اقتصادی، نیازمند تبدیل شدن به یک خانواده همدل در سراسر ایران هستیم.

مصرف بهینه و صرفه‌جویی، یک موشک به قلب دشمن در جنگ اقتصادی است. هر خانه یک سنگر است و همه ایرانی‌ها می‌توانند با زدن کلید و خاموش کردن یک لامپ اضافی، تنظیم دمای کولر روی درجه آسایش و سایر اقدامات مصرف بهینه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین و...) و کالا‌های اساسی، با موشک صرفه‌جویی قلب دشمن را هدف قرار دهند.