برداشت گوجه فرنگی بهاره در شهرستان هفتکل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی هفتکل گفت: یکی از محصولات کشت شده در این شهرستان، گوجه فرنگی بهاره میباشد که کار برداشت آن از زمینهای کشاورزی آغاز شده است.
مهدی میر احمدی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری بیش از یک هکتار گوجه در هفتکل کشت شده است، ادامه داد: پیش بینی میشود امسال بیش از ۸۰ تن گوجه از مزارع این شهرستان برداشت شود.
وی ادامه داد: آبیاری مزارع گوجه فرنگی به روشهای قطرهای و پیپ انجام شده است و این محصول علاوه بر ارسال به بازار مصرف شهرستان به شهرهای مختلف استان و کشور ارسال میشود.
شهرستان هفتکل ۳۵ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد که به صورت دیم انجام میشود.
استان خوزستان با تولید ۱۷.۸ میلیون تن انواع محصول کشاورزی، تولید کننده ۲۰ درصد غذای کشور است.