به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیزدهمین هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر وقوع مخاطره وزش باد شدید با احتمال تشکیل و انتقال گردوخاک از روی شمال عراق است.
در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۱۳ آمده است: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با افزایش گرادیان فشاری در منطقه، وضعیت جوی استان همراه با وزش باد گاهی شدید و گردوخاک پی شبینی میشود.
زمان شروع وزش باد شدید با احتمال تشکیل و انتقال گردوخاک از روی شمال عراق جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۳/۰۸) است که تا دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۳/۱۱) در کلیه مناطق استان با تاکید بر نیمه جنوبی استان اثر خواهد داشت.
این شرایط موجب خیزش و انتقال گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات خواهد شد.
در این شرایط اتخاذ تمهیدات لازم توسط دستگاههای مسئول- اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی و احتیاط در فعالیتهای عمرانی- عدم تردد غیرضرور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز- استفاده از ماسک و بستن پنجرهها در زمان آلودگی هوا- احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده توصیه میشود.