به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی با حضور بهروز شعیبی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، محمد احیایی رییس امور فرهنگی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری و محسن هوشمند رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

در این مراسم جمعی از مدیران این رویداد، دست‌اندرکاران اجرایی جشنواره و فعالان رسانه و سینما حضور داشتند.

پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی تحت مدیریت هنری روح‌الله موحدی، توسط شکوفه بیاتی طراحی شده و خوشنویسی آن را مسعود شکیبایی به انجام رسانده است.

بخشی از کارگاه‌های منتورینگ بخش ایده این دوره جشنواره طی روز‌های ۶ تا ۸ خرداد در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

این جشنواره با نگاهی معطوف بر هویت دینی-ملی ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و جایگاه ویژه امام رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برگزار می‌شود.

پانزدهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و استانداری یزد نیمه دوم دی سال جاری به دبیری بهروز شعیبی در یزد برگزار خواهد شد.