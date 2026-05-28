مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما از دریافت گزارشی مبنی بر غرق شدن ۵ نفر در سد خاکی روستای یاسبلاغ حوالی ساعت ۱۱ امروز و وارد عمل شدن گروه‌های امدادی برای نجات آنها خبر داد.

به گفته میری با اعزام سریع تیم غواصی آتش نشانی از طریق اورژانس هوایی به منطقه، هر پنج غریق این حادثه از آب خارج شدند که فوت هر پنج نفر قطعی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: علت قطعی حادثه در دست بررسی است، اما بر اساس شواهد این افراد، در حال شستشوی دام‌های خود در آب سد یاسبلاغ بوده‌اند که دچار حادثه شده‌اند.