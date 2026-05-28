پخش زنده
امروز: -
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا با اشاره به اینکه دنا مقصد محبوب گردشگران طبیعتگرد است، از تکمیل ظرفیت صدر در صدی هتلهای شهر سیسخت طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اکبر پاک امروز با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان دنا گفت : این شهرستان با ۲۶ واحد اقامتی شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، مجتمعهای گردشگری و خانهمسافر، آماده خدماترسانی به مسافران و گردشگران است.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دنا افزود: ۱۲۸ جاذبه طبیعی و تاریخی این شهرستان پذیرای گردشگران از نقاط مختلف کشور است و همهساله بهویژه در فصل بهار و تابستان شاهد حضور گسترده مسافران در این منطقه هستیم.
وی روستای زیبای کریک، دریاچه کوهگل، چشمه میشی، آبشار بهرامبیگی، غار دهشیخ، پل تاریخی پاتاوه، تنگ نمک و گردنه بیژن را از مهمترین جاذبههای گردشگری شهرستان دنا برشمرد و گفت: ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و گردشگری دنا این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور تبدیل کرده است.