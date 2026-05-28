از کوچه تا اجتماع، رد قدمهای مردمی دیده میشد که صمیمی و استوار کنار هم ماندهاند. روستایی که روشنایی اش نه از چراغها که از حضور گرم مردمی میآمد که برای یکدلی گرد هم جمع شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، جمعی از مردم مؤمن و انقلابی روستای جماران در شهرستان آق قلا، شامگاه چهارشنبه، در اجتماع شبانهای پرشور گرد هم آمدند و با فریادهای رسای «اللهاکبر» بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب را به نمایش گذاشتند.
این فریادها نه تنها نشانه پیروزی و ایستادگی ملت ایران، بلکه گواهی روشن بر این حقیقت است که خدا با ماست و وعده الهی بر پیروزی جبهه حق حتمی است.
تجمع کنندگان میگویند: هر اللهاکبر این جمع، همچون خاری بر چشم دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی فرو میرود و پیام استحکام و اقتدار مردمی را به گوش جهانیان رساند.