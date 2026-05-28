مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: نخستین محموله ۵ هزار تنی سوخت که از مبدأ روسیه از طریق دریای خزر وارد بندر کاسپین شده، با بهرهگیری از ناوگان ریلی به مقصد کشور افغانستان ترانزیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مصطفی طاعتی مقدم از آغاز عملیات حمل ریلی مایعات (سوخت) از مجتمع بندری کاسپین برای نخستینبار خبر داد.
وی، با اشاره به بهرهبرداری بهینه از مزیت اتصال خطآهن به بندر نوین کاسپین گفت: این رویداد گام مهمی در راستای کاهش هزینههای لجستیکی، کاهش ترافیک جادهای و نیز کاهش چالشهای زیستمحیطی ناشی از حملونقل جادهای محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه با سرمایهگذاری و تجهیزات نصبشده توسط بخش خصوصی، امکان بارگیری ایمن مایعات به واگنهای مخزندار فراهم شده است، افزود: مجتمع بندری کاسپین با تمرکز بر توسعه بازار و ایجاد مزیتهای رقابتی برای کشورهای همسایه در تجارت با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا و همچنین برخورداری از مخازن تخصصی فله مایع، نقش راهبردی در تأمین روغن خام خوراکی کشور ایفا میکند.
طاعتی مقدم گفت: پیش از این ترانزیت محمولات بیشتر به روش ترکیبی دریایی-جادهای انجام میشد؛ اما اکنون با تکمیل زیرساختهای ریلی، روش حمل ترکیبی دریایی-ریلی نیز به فرایندهای عملیاتی بندر افزوده شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر چشمانداز توسعهای بندر کاسپین خاطرنشان کرد: بهزودی امکان حمل یکسره (Through transport) محمولات از کشتی به واگنهای قطار عملیاتی خواهد شد و این اقدام در کنار مشوقهای قانونی و مزایای منطقه آزاد انزلی، موجب کاهش محسوس هزینههای تمامشده ترانزیت سوخت و ایجاد فرصت رقابتی برای کشور در کریدورهای بینالمللی میشود.
طاعتی مقدم همچنین پیشبینی کرد با راهاندازی کامل این مسیر ریلی، ظرفیت ترانزیت سالانه سوخت از بندر کاسپین روند افزایشی خواهد داشت؛ موضوعی که علاوه بر کمک به توسعه اقتصادی منطقه آزاد انزلی، جایگاه ایران را به عنوان یک هاب لجستیکی در منطقه تقویت میکند.
به گفته وی، این اقدام ضمن تسهیل تجارت با کشورهای آسیای میانه و اوراسیا، میتواند مسیرهای حملونقل دریایی-ریلی را برای سایر کالاها بهویژه محصولات پتروشیمی و غلات نیز توسعه داده و با اتصال به شبکههای ریلی کشورهای همسایه، دسترسی به بازارهای گستردهتری را فراهم کند.