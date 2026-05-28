پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره زمان برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۵، گفت: پیشبینی ما این است که آزمون در دهه سوم مرداد برگزار شود و رئیس سازمان سنجش بهزودی جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیماییصراف امروز (پنجشنبه) در سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران، درباره نحوه برگزاری آزمونهای دانشگاهها، گفت: هنوز در حال بررسی هستیم، اما آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری دنبال میشود و چراغ علم پر فروغتر از گذشته خواهد بود.
وی درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیز تصریح کرد: یکی از عوامل مهم مهاجرت، مسائل معیشتی و اقتصادی است؛ بنابراین باید وضعیت اقتصادی اعضای هیئت علمی و دانشجویان بهبود پیدا کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در حوزه خوابگاههای متاهلی اقدامات مهمی آغاز شده و چند هزار واحد خوابگاهی در دست ساخت است ، یکی از این طرحها در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حدود ۳۵ درصد پیشرفت در حال اجرا است.
وی افزود: وزارت علوم متعهد شده ، ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن دانشگاهیان شامل استادان و کارکنان دانشگاهها را تامین کند و در حال حاضر در ۴۳ دانشگاه کشور طرحهای مسکن دانشگاهیان در دست اجراست که میزان پیشرفت آنها بین ۳۰ تا ۹۰ درصد است و پروژه دو دانشگاه نیز طی دو سال اخیر به اتمام رسیده است.
سیماییصراف درباره آسیبهای وارد شده به دانشگاهها در دوران جنگ نیز گفت: برخی دانشگاهها از جمله دانشگاههای علم و صنعت، شهید بهشتی، شریف و صنعتی اصفهان هدف مستقیم قرار گرفتند و آسیبهای جدی دیدند، اما ایران توان بازسازی سریع این خسارتها را دارد و روند بهسازی آغاز شده است.