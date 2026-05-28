کارشناس هواشناسی مازندران با اعلام وضعیت هشدار سطح زرد، از حاکمیت هوای گرم و تابستانی در امروز و فردا و سپس آغاز سامانه بارشی و وزش باد شدید از عصر جمعه خبر داد.

تقابل گرما و باد در دیار علویان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، گلوگاه و دشت‌ناز میاندرود با دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بلده با ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین مناطق استان بودند.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه)، افزود: تحلیل مدل‌ها نشان‌دهنده هوای گرم و تابستانی است که می‌تواند منجر به تنش دمایی در بخش‌های حساس شود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: به گلخانه‌داران و مرغداران توصیه می‌شود نسبت به هوادهی مناسب سالن‌ها اقدام کرده و باغداران نیز آبیاری ملایم را در دستور کار قرار دهند تا از آسیب به محصولات جلوگیری شود.

حمیدی در ادامه از تغییر ناگهانی شرایط جوی خبر داد و گفت: از بعدازظهر جمعه با تغییر سوی جریانات، وزش باد نسبتاً شدید (و در برخی ساعات شدید موقتی) ابتدا از غرب استان آغاز شده و به تدریج مناطق مرکزی و شرقی را فرا می‌گیرد. برای این وضعیت هشدار سطح نارنجی صادر شده است که فعالیت آن تا اواخر وقت شنبه ادامه خواهد داشت.

وی در پایان در خصوص وضعیت دریا خاطرنشان کرد: دریا امروز دارای موج کوتاه بوده و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است، اما با نزدیک شدن به عصر جمعه و تغییرات جوی، شرایط برای تردد شناور‌ها دگرگون خواهد شد.