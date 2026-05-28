در برنامه «ایستگاه ایران»، که از شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱، از شبکه نسیم پخش می‌شود، روایت‌هایی از شجاعت‌ها به تصویر کشیده می‌شود که فصل مشترک آنها عشق به وطن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیداحمد موسوی صمدی تهیه کننده برنامه «ایستگاه ایران»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره نوآوری این برنامه گفت: وقتی با یک واقعه بزرگ و یک اتفاق عظیم مواجهه می شویم بعضی مواقع این حجاب همزمانی و تداخلی که ما در کنارش هستیم ما را معطوف می کند به هسته و مرکز آن واقعه و معمولا از حاشیه و اتفاقاتی که به طور پراکنده اتفاق می افتد غفلت می کنیم.

هدف ما در «ایستگاه ایران»، این بود که بتوانیم زوایا و روایت های متفاوتی از اتفاقات میدان را روایت کنیم. سعی این برنامه پرداختن به اتفاقاتی بود که در اصل خود میدانند نه به معانی لانچر، نه به معنای فعالیت های نظامی و پشتیبانی، اتفاقی که می افتد از حدود خدمات عمومی است. خیلی وقتها اتفاقی که می افتد از حوزه رسانه است، ما خبرنگار دعوت کردیم ، ما مجری و مستندساز دعوت کردیم، سعی می کنیم این واقعه را کاملا به صورت شفاف روایت کنیم.

جنگ تحمیلی سوم و اتفاقی که می افتد فقط یک اتفاق نظامی نبوده بلکه حمله به قلب مردم ایران بود، تمام مردم ایران در این دفاع ملی و میهنی شریک هستند. این دفاع، دفاع سراسری است و ما سعی می کنیم این را به تصویر بکشیم.

وی درباره شکل گیری ایده مترو گفت: دوستان ما در حوزه مجموعه شهرداری و شرکت مترو یک ایده ای داشتن که مترو عین شهر است، درست زیر تهران، یعنی تنوع و گستردگی عین روی زمین است و تحرک دارد، فضای دکور کاملا بازسازی شده ما یک قطار مترو ساختیم و تنوع مهمانان به گستردگی تنوع ایران است و از همه جای ایران مهمان دعوت کردیم.

وی افزود: آن چیزی که «ایستگاه ایران»، روایت می کند تصویری از دفاع ملی و میهنی تمام مردم ایران است. تصویری که ما در این برنامه سعی کردیم به مخاطب نشان بدهیم تصویر قدرت آفرینی است.

اگر قرار است از میناب تصویری نشان دهیم آن تصویر گریه، ناله و ناراحتی نیست بلکه تصویر کسانی را نشان می دهیم که دارند پاسداشت می گیرند برای میناب و می خواهند این اتفاق را ماندگار کنند.

«ایستگاه ایران»، وظیفه اش ایجاد تصویر تولید قدرت ایران است و هر تصویری که کمک کند به تولید قدرت، تولید امید و تولید آگاهی، و رویکرد برنامه بازنمایی این قدرت و اتحاد ایران است.

وی درباره امین زندگانی مجری این برنامه گفت: این سومین تجربه اجرای تلویزیونی امین زندگانی است. زندگانی نقش های ماندگاری در سینمای تلویزیون ایران بازی کرده و شاید یکی از نقاط قله و کاریش داوری جشنواره فجر در سال گذشته بود.

تهیه کننده برنامه «ایستگاه ایران»، گفت: تاکنون 20 قسمت از برنامه تولید و به پخش شبکه نسیم تحویل شده، برنامه بازخوردهای خوبی داشته برای امتداد، خیلی موضوعات جذاب و جدیدی پیدا کردیم و امیدوارم بتوانیم برنامه را ادامه دهیم.

