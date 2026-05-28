آیین رونمایی از کتاب «چطور یک پرنده جادویی داشته باشیم؟» اثر مرضیه فعلهگری و تصویرگری ماندانا کریمی از مجموعه کتابهای «بچههای آپارتمان»، در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این آیین با حضور مسوولان، نویسندگان، کارشناسان و جمعی از علاقهمندان حوزه کتاب کودک و نوجوان در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون برگزار شد.
در این مراسم، سخنرانان ضمن بررسی اهمیت ادبیات کودک و نوجوان، به موضوع آپارتماننشینی، تنهایی کودکان در زندگی شهری و نقش ادبیات در کاهش اضطرابها و تقویت تخیل کودکان پرداختند
عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون در این آیین با قدردانی از عوامل تولید کتاب و کارگروه مجموعه «بچههای آپارتمان» گفت: مجموعهای که در این کارگروه شکل گرفته، مجموعهای کاملاً فاخر و متناسب با نیاز امروز جامعه است که خوشبختانه با استقبال مخاطبان نیز همراه شده است.
وی با اشاره به شمارگان بالای کتاب افزود: این اثر تاکنون بیش از ۱۴هزار نسخه منتشر شده و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده است.
محمددینی با تأکید بر ضرورت پرداختن به موضوعهای شهروندی و سبک زندگی آپارتمانی در ادبیات کودک و نوجوان بیان کرد: کتاب «چطور یک پرنده جادویی داشته باشیم؟» روایتی ارزشمند از دغدغههای کودکان امروز در فضای آپارتماننشینی ارائه میدهد و میتواند در سبد فرهنگی خانوادهها و مراکز کانون جایگاه ویژهای داشته باشد.
محمدرضا کریمیصارمی معاون تولید کانون نیز در این مراسم، شکلگیری کارگروه «بچههای آپارتمان» را اتفاقی مبارک در حوزه ادبیات کودک دانست و گفت: این کتاب از همان مراحل ابتدایی شکلگیری، توجه ما را جلب کرد؛ چراکه نویسنده با زاویه دیدی متفاوت و خلاقانه به موضوع تنهایی و زندگی آپارتمانی پرداخته است.
وی ادامه داد: متن کتاب بسیار زنده و تاثیرگذار است و بهگونهای نوشته شده که مخاطب بهراحتی با آن همذاتپنداری میکند؛ زیرا نسل امروز، نسل آپارتماننشین است و دغدغههایی مانند تنهایی، شنیده شدن صداها و روابط همسایگی بخشی از تجربه روزمره آنهاست.
کریمیصارمی همچنین با اشاره به ظرفیتهای نمایشی اثر اظهار کرد: این داستان ظرفیت تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی یا تلویزیونی را دارد و میتواند به اثری تاثیرگذار در حوزه کودک و نوجوان تبدیل شود.
وی افزود: امروز دیگر فقط کلانشهرها درگیر آپارتماننشینی نیستند و این سبک زندگی به شهرهای کوچک نیز رسیده است؛ بنابراین لازم است کودکان از طریق ادبیات، شیوه درست زندگی در این فضا را یاد بگیرند.
مرضیه فعلهگری نویسنده کتاب «چطور یک پرنده جادویی داشته باشیم؟» نیز در سخنان خود گفت: زمانی که به من پیشنهاد حضور در کارگروه «بچههای آپارتمان» داده شد، بدون تردید پذیرفتم؛ زیرا آپارتماننشینی بخش مهمی از زندگی کودکان امروز را شکل میدهد و قصههای خاص خودش را دارد.
وی افزود: شخصیت اصلی داستان، دختری به نام «گندم» است که مانند بسیاری از کودکان امروز، ساعتهای زیادی را به دلیل شاغل بودن والدینش در خانه تنها میماند و با ترسها و اضطرابهایش روبهرو میشود.
فعلهگری با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: ایده این داستان از تجربه واقعی زندگی در آپارتمان و سوراخ شدن سقف خانهمان شکل گرفت. با خودم فکر کردم به جای اینکه فقط به این مشکل نگاه منفی داشته باشیم، چرا از دل آن یک اتفاق جادویی خلق نکنیم؟ همین شد که «پرنده جادویی» وارد قصه شد تا به کودک یاد بدهد چگونه با تنهایی خود کنار بیاید و آن را مدیریت کند.
این نویسنده کودک و نوجوان تأکید کرد: تلاش کردم در این داستان نشان دهم که کودکان میتوانند با تخیل، قصه و خلاقیت، بر ترسهای خود غلبه کنند و تنهایی را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.
تیمور آقامحمدی کارشناس حوزه ادبیات نیز در این مراسم با بیان اینکه ادبیات و هنر نقشی اساسی در رشد شخصیت کودکان دارند، گفت: بسیاری از والدین تصور میکنند کتابهای آموزشی و علمی فایده ملموستری دارند، اما ادبیات کاری را انجام میدهد که محبت پدر و مادر با روح و روان کودک میکند.
وی ادامه داد: ادبیات به کودکان کمک میکند احساسات، ترسها و تنهاییهای خود را بهتر بشناسند و بیان کنند. کودک وقتی داستان میخواند، خودش را در موقعیت شخصیتها قرار میدهد و این مسئله باعث کاهش رنجهای درونی او میشود.
آقامحمدی با اشاره به ویژگیهای این کتاب گفت: «چطور یک پرنده جادویی داشته باشیم؟» یک رمان رئالیستی مدرن با رگههایی از فانتزی است که تلاش میکند تجربه تنهایی و ترس کودک را به زبانی قابل درک روایت کند.
وی افزود: نکته جذاب داستان این است که شخصیت اصلی در پایان متوجه میشود تنها نیست و افراد دیگری نیز تجربههای مشابهی دارند؛ همین موضوع به کودک کمک میکند احساس امنیت و همدلی بیشتری پیدا کند.
این کارشناس ادبی در پایان اظهار امیدواری کرد مجموعه «بچههای آپارتمان» بتواند کودکان و نوجوانان را بیش از پیش با ادبیات اصیل ایرانی آشتی دهد و زمینه گفتوگو و همدلی را در خانوادهها گسترش دهد.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون آغاز شده و تا ۱۲ خرداد ادامه دارد.
این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل (۶ تا ۸ خرداد) از ساعت ۱۰ تا ۲۲ میزبان علاقهمندان است.