به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چمن ورزشی روستای زاویه سفلی در راستای توسعه زیر ساخت‌های ورزشی منطقه و افزایش امید و نشاط اجتماعی در بین نوجوان و جوانان به صورت مشارکتی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان و فرمانداری چالدران احداث شده است.

فرماندار چالدران گفت: چمن ورزشی روستای زاویه سفلی در زمینی به وسعت ۸۰۰ متر مربع با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال احداث شده است که با افتتاح این طرح تعداد چمن ورزشی مصنوعی در روستا‌های چالدران به ۹ چمن افزایش یافت.

در حال حاضر ۲ طرح عمران ورزشی سرپوشیده در شهر‌های چالدران و آواجیق در مجموع به وسعت ۱ هزار ۵۵۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در دست اجراست.

صمد اکبری افزود: سالن ورزشی طبقاتی و سالن چند منظوره شهرآواجیق با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان در دست اجراست.

فتحعلیزاده رئیس اداره ورزش و جوانان چالدران گفت: در حال حاضر سرانه فضاهی ورزشی در چالدران بر هر فرد ۶۸ سانتی متراست که با بهره برداری از طرح‌های عمران ورزشی با ۱۲ سانتی ممتر افزایش به ۸۰ سانتی متر خواهد رسید.

در حال حاضر بیش از ۱ هزار ورزشکار در ۱۵ رشته ورزشی به صورت سازمان یافته در چالدران مشغول فعالیت هستند

تمامی طرح‌های عمران ورزشی در دست اجرا در طول سالجاری به اتمام خواهند رسید.