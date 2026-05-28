مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از توقیف دو دستگاه خودرو و کشف ۲۵ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در دورود خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی در ۳ عملیات مجزا موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل کود شیمیایی شدند.
بر اساس این گزارش؛ یک دستگاه کامیون حامل ۱۳۷ کیسه و یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۴۵ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی بدون مجوز بود.
همچنین مأموران در ادامه تحقیقات، از یک انبار واقع در یکی از روستاهای اطراف شهرستان، تعداد ۳۱۸ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی احتکار شده را کشف کردند.
در مجموع، ۵۰۰ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی به وزن ۲۵ تن کشف و ۳ نفر همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
برابر نظر کارشناسان، ارزش کودهای شیمیایی کشف شده بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.