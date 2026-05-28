به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مطهر شهیده اعظم سراجی نژاد از شهدای حمله سال گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری فردا بعد از اقامه نماز جمعه قم برگزار می‌شود.

قرار است پیکر پاک این بانوی شهید فردا از مصلی قدس به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع و در گلزار شهدای علی بن جعفر (علیه السلام) به خاک سپرده شود.

مراسم وداع با پیکر شهیده سراجی نژاد هم امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.

گفتنی است شهیده اعظم سراجی نژاد ۲۳ اسفند سال گذشته در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی دروازه ری به همراه همسرش محمود عاشوری به شهادت رسید و بعد از چند ماه جست‌و‌جو، پیکر مطهرش پیدا شد.