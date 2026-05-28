بررسی چالشهای بخش کشاورزی چهاربرج
در شورای بخش کشاورزی شهرستان چهار برج رونداجرای طرحهای آبرسانی وزیرساختهای کشاورزی، احیای شیلات فسندوز، سهمیه نهادههای دامی و تسهیلات ادوات کشاورزی بررسی شد.
احمدی، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و دکتر اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، به همراه تمامی معاونان، مدیران کل ادارات تابعه (منابع طبیعی، تعاون روستایی، غله و خدمات بازرگانی، شیلات، دامپزشکی و امور عشایر) و رئیس شورای عالی استان، در سفر به شهرستان چهاربرج از شیلات فسندوز، کارخانه تولید خوراک دام و طیور و بوجاری گندم، شرکت دانشبنیان و روند اجرای طرح لولهگذاری کشاورزی روستای آغداش بازدید میدانی کردند. پس از این بازدیدها، جلسه شورای بخش کشاورزی شهرستان چهار برج در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش برگزار شد.
در این جلسه، دکتر صمدی، فرماندار چهاربرج، اقتصاد و معیشت پایه مردم این شهرستان را وابسته به بخش کشاورزی دانست و گفت: متأسفانه به دلیل کمتوجهی مدیران در دورههای گذشته، توسعه بخش کشاورزی در چهاربرج مغفول مانده و به جایگاه واقعی خود نرسیده است. با این حال، در سال جاری به لطف نزولات آسمانی، برای نخستین بار تمامی مزارع و باغهای شهرستان به طور کامل سیراب شدند.
وضعیت طرحهای آبرسانی و زیرساختهای کشاورزی
فرماندار چهاربرج در ادامه به تشریح وضعیت طرحهای لولهگذاری آب کشاورزی پرداخت و افزود: در حال حاضر سه طرح مهم در سطح شهرستان وجود دارد: طرح لولهگذاری شهر چهاربرج به دلیل اختلاف با اداره امور آب بر سر جانمایی ایستگاه پمپاژ بلاتکلیف مانده است؛ طرح روستای آغداش به دلیل کمبود اعتبار نیمهتمام مانده و در طرح روستای منصورآباد نیز تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر تا تکمیل نهایی باقی مانده است که اتمام این طرحها، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه استانی و ملی است.
صمدی با انتقاد از تغییر نیافتن الگوی کشت در منطقه اظهار داشت: با وجود گذشت سالها و ورود فناوریهای نوین به صنعت کشاورزی، الگوی کشت و آبیاری منطقه همچنان به صورت غرقابی و سنتی است و شاهد پیشرفت محسوسی در این حوزه نبودهایم.
وی همچنین پوشش بتنی نهرهای سنتی را ضروری دانست و تأکید کرد که اعتبارات استانی و شهرستانی پاسخگوی حجم بالای این نهرها نیست و جذب اعتبارات ملی از طریق نماینده مردم در مجلس، در این زمینه راهگشا خواهد بود.
کمبود سهمیه نهادههای دامی و تسهیلات ادوات کشاورزی
فرماندار چهاربرج با اشاره به تراکم بالای دام در این منطقه گفت: وجود بیش از ۹۰ هزار رأس دام سبک و سنگین با توجه به وسعت کم شهرستان، ظرفیت بینظیری است؛ اما در حال حاضر سرانه تخصیص نهادههایی، چون سبوس بسیار ناچیز است و دامداران مجبورند نیاز خود را با قیمتهای گزاف از بازار آزاد تهیه کنند که با توجه به تورم موجود، توجیه اقتصادی ندارد.
وی درخصوص تسهیلات مکانیزاسیون نیز خاطرنشان کرد: با مساعدت سازمان جهاد کشاورزی استان، شاهد افزایش ۱۴۰ درصدی تسهیلات ماشینآلات کشاورزی بودهایم، اما به دلیل تقاضای بسیار بالای کشاورزان، این بخش همچنان نیازمند نگاه ویژهتری است.
کاهش سهمیه آرد و معضلات تأمین نان
دکتر صمدی یکی از دغدغههای جدی فعلی شهرستان را تأمین نان شهروندان عنوان کرد و افزود: متأسفانه سهمیه آرد شهرستان نسبت به اسفند ۱۴۰۴، به میزان ۳۰ تن کاهش یافته است. در حال حاضر عمده مراجعات مردمی به فرمانداری مربوط به مشکل تهیه نان است که بخش زیادی از انرژی و زمان همکاران ما را به خود اختصاص داده است. درخواست ما افزایش سهمیه جدید نیست، بلکه صرفاً تقاضا داریم سهمیه آرد شهرستان به همان میزان اسفندماه سال گذشته بازگردد.
تعیین تکلیف تداخلات اراضی و توسعه صنایع تبدیلی
فرماندار چهاربرج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: «در حوزه شهری، با پیگیریهای نماینده مجلس، رئیس شورای اسلامی شهر و مساعدت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بازنگریها انجام شده و اختلافات در مسیر حلوفصل است. اما در حوزه روستایی، اراضی آبا و اجدادی کشاورزان که سالیان متمادی در آنها به کشت میپرداختند، جزو اراضی ملی اعلام شدهاند که این مسئله نیازمند دستور مساعد و رسیدگی ویژه است.
صمدی در پایان با تأکید بر ضرورت جذب سرمایهگذار، ایجاد صنایع تبدیلی نظیر کارخانههای آردسازی و ربسازی را گامی مهم برای ایجاد اشتغال و بهرهوری از ظرفیتهای شهرستان دانست و در خصوص مجتمع شیلات فسندوز تصریح کرد: این مجتمع با مساحت وسیع ۲ هزار هکتاری، ظرفیتی بینظیر در سطح کشور است؛ اما در حال حاضر تنها از ۵ درصد ظرفیت آن استفاده میشود که احیای کامل آن نیازمند همفکری، برنامهریزی و ارائه طرحهای نوین است.