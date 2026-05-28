به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به به شروع فرایند ثبت نام دانش آموزان پایه اول از ابتدای خرداد ماه گفت: والدین بچه‌های متولد ۲/ ۷/ ۱۳۹۸ تا ۱/ ۷/ ۱۳۹۹ استان خواست برای ثبت نام فرزندان خود در کلاس اول در خرداد ماه اقدام کنند.

الهه باقری افزود: در فرایند ثبت نام والدین در مراجعه به مدرسه، باید سنجش بدو ورود را انجام دهند یعنی کاربرگ نتیجه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی از مدرسه دریافت و با مراجعه به مراکز سلامت معرفی شده آن را پر کنند.

وی با الزامی برشمردن تحویل کاربرگ سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیل به مدرسه برای ادامه فرایند ثبت نام دانش آموز توسط والدین آنها گفت: پس از انجام فرایند سنجش بدو ورود، درخواست پیش ثبت نام در سیستم مدرسه ثبت و پس از ثبت نام قطعی دانش آموز، سفارش کتاب درسی برای او انجام می‌گیرد..

باقری همچنین دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان را ممنوع دانست.