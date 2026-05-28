پخش زنده
امروز: -
دادستان شهرستان گرمسار استان سمنان از مهر و موم ۵ انبار متخلف در جریان بازرسیهای مشترک دستگاههای قضایی، نظارتی و اجرایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ذاکرینیا گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه نظارت بر وضع اقتصادی و معیشتی و همچنین در چارچوب سیاستهای ابلاغی دادگستری کل استان سمنان، بازرسیهای میدانی با هدف مقابله با احتکار، گرانفروشی و ساماندهی فرآیند نگهداری و توزیع کالا در شهرستان گرمسار اجرا شد.
وی افزود: در این بازرسیها تعدادی واحد صنفی و انبارهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت و نحوه ثبت اطلاعات انبارها، میزان موجودی کالا، نوع فعالیت و رعایت ضوابط قانونی در سامانه جامع انبارها به دقت بررسی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمسار ادامه داد: نتایج بررسیها حاکی از آن بود که برخی انبارها نسبت به اجرای مقررات و الزامات قانونی بیتوجه بودهاند که در همین راستا و پس از احراز تخلفات، با دستور قضایی ۵ انبار متخلف مهر و موم شد.
ذاکرینیا با تأکید بر تداوم روند نظارتها و برخورد قاطع با متخلفان و مجرمان اقتصادی تصریح کرد: پروندههای مربوط به این تخلفات در مراجع صالح قضایی در حال رسیدگی قرار دارد و اقدامات قانونی لازم علیه افراد متخلف در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق شهروندان، ایجاد شفافیت در چرخه نگهداری و توزیع کالا و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و رفتارهای مجرمانه در حوزه اقتصادی است.