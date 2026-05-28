به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ انستیتو پاستور ایران، از کهن ترین موسسات علمی و پژوهشی کشور، در جنگ تحمیلی سوم، مورد اصابت بمب‌های دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت و ویران شد. آنچه روشن است، بمباران مراکز غیرنظامی و موسسات علمی و تحقیقاتی؛ با هدف و قصد قبلی برای تضعیف اهداف توسعه‌ای کشور صورت گرفته است.

ویرانی هدفمند زیرساخت‌ها

ترور پژوهشگران و حمله به مؤسسات آموزشی و دانشگاهی در منطقه مدیترانه شرقی، به عنوان حمله‌ای ساختاری به سیستم‌های بهداشتی و آموزشی در حال انجام است. این تجاوزها منجر به تلفات انسانی و ویرانی‌های گسترده شده است.

ناکار شدن زیرساخت‌های سلامت منطقه‌ای

آسیب به مراکز حیاتی مانند انستیتو پاستور ایران، فراتر از خسارات فیزیکی، ظرفیت‌های منطقه‌ای در تولید واکسن، پایش بیماری‌ها و دانش علمی انباشته‌شده‌ای را که بازسازی آنها غیرممکن است، از بین می‌برد.

ضرورت اقدام جامعه جهانی

اگر جامعه جهانی جلوی این چرخه ویرانی را نگیرد، اعتبار اخلاقی‌اش برای حمایت در آینده تضعیف می‌شود. حقوق آموزش، علم و سلامت غیرقابل مذاکره‌اند و حفاظت از آنها مسئولیت همگانی است.