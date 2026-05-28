مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری: تا روز یکشنبه هفته آینده به تناوب وزش باد شدید، نفوذ گرد و غبار و کاهش دید وکیفیت هوا در استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نوروزی گفت: شدت این ناپایداری ها برای روزهای شنبه و یکشنبه است.
وی توصیه کرد تا کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان و باغداران نسبت به استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانهها و محافظت از محصولات در برابر باد شدید و دامداران از چرای دام در ارتفاعات و مناطق باز اجتناب کنند.
به گفته وی برای پایان هفته، دمای هوا در طی روز افزایش نسبی خواهد داشت.