مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری: تا روز یکشنبه هفته آینده به تناوب وزش باد شدید، نفوذ گرد و غبار و کاهش دید وکیفیت هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.

وزش باد شدید و نفوذ گرد و غبار تا سه روز آینده در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نوروزی گفت: شدت این ناپایداری ها برای روز‌های شنبه و یکشنبه است.

وی توصیه کرد تا کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان و باغداران نسبت به استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه‌ها و محافظت از محصولات در برابر باد شدید و دامداران از چرای دام در ارتفاعات و مناطق باز اجتناب کنند.

به گفته وی برای پایان هفته، دمای هوا در طی روز افزایش نسبی خواهد داشت.