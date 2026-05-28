میز خدمت مسئولان شهری بومهن برای پیگیری مشکلات مردم
شهردار و معاونان او به اتفاق اعضای شورای شهر بومهن با برپایی میز خدمت در مسجد جامع این شهرستان، پذیرای جمعی از شهروندان شدند تا به مشکلات و خواسته های به حق آنان رسیگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
دریافت خدمات شهری، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر از جمله خواسته اهالی برخی محله های بومهن بود.
صادر نشدن جواز ساخت برای اراضی فاقد سند مالکیت نیز از مهترین مشکلات مردم این شهر است، که شهردار بومهن ممنوعیت قانونی را علت جلوگیری از صدور مجوز ساخت املاک اعلام کرد.
ساخت ورزشگاه، زمین چمن و رسیدگی به محله های کم برخوردار از دیگر مطالبات مردم درمیز خدمت مسئولان شهری بومهن بود و شهردار قول داد با اخذ مجوز قانونی از شورای شهر اقدامات لازم برای رفاه حال شهروندان انجام دهد.
قرار است میز خدمت مسئولان شهری، هر بار به نوبت در یکی از محله های بومهن برپا شود.