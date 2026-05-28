شهروندان در راه اندازی کولرهای آبی موارد ایمنی را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به افزایش دما و آغاز فصل گرما، بسیاری از شهروندان به سراغ راهاندازی کولرهای آبی میروند، اما راهاندازی صحیح و ایمن کولر آبی کار تخصصی است.
سرآتشبار مجتبی دهقانی افزود: کولرهای آبی هم به آب و هم به برق متصل هستند و این اتصال در شرایط بیاحتیاطی میتواند خطر جدی برقگرفتگی را به دنبال داشته باشد.
وی به شهروندان تاکید کرد: شهروندان برای سرویس و راهاندازی کولرها از افراد متخصص و سرویسکاران مجاز استفاده کنند و در صورتی که سررشتهای از برق و نحوه کار کولر آبی ندارند، به هیچ عنوان خود اقدام به راهاندازی کولر نکنند.
دهقانی با اشاره به لزوم قطع کامل برق ساختمان پیش از سرویس کولر گفت: شهروندان پیش از سرویس، به وسیله فازمتر بدنه کولر را آزمایش کنند تا برق در مدار کولر نباشد و مطمئن شوند که برق توسط دیگران بهصورت ناگهانی وصل نمیشود.
وی با اشاره به خطر لمس بدنه کولر با کف دست افزود: افراد هرگز با کف دست بدنه کولر را لمس نکنند، چرا که اگر بدنه برق داشته باشد، انگشتان شخص روی بدنه کولر قفل میشود و رها شدن آن بسیار سخت است.
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به حضور یک نفر کنار سرویسکار گفت: اگر سرویسکار به خانه دعوت کردید، یک نفر کنار او باشد تا در شرایط بیاحتیاطی و برقگرفتگی، بتواند فرد حادثهدیده را نجات دهد.
دهقانی با اشاره به لزوم پوشش پلاستیکی روی پمپ آب، جعبه ترمینال برق و انتهای دینام نیز افزود: از سرویسکار بخواهید که بهحتم روی پمپ آب، جعبه ترمینال برق و انتهای دینام پوشش پلاستیکی بکشد تا از ریزش آب و اتصالی برق جلوگیری شود.
وی با اشاره به خطر اتصال سست کابل برق گفت: ترمینالهای اتصال کابل برق به کولر باید سالم باشد و بههیچعنوان اتصالات سست نباشد یا با چسب برق سفت نشود.
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با هشدار درباره ریختن آب روی پوشالها افزود: از ریختن آب توسط شلنگ یا آبپاش روی پوشالها بهطور جدی خودداری کنید، زیرا احتمال برقگرفتگی یا سوختن الکتروموتور وجود دارد.
دهقانی با اشاره به خطر راه رفتن با پای برهنه در نزدیکی کولر ادامه داد: هرگز با پای برهنه در نزدیکی کولر بهویژه زمانی که زیر بدنه کولر خیس است، قرار نگیرید، زیرا آب رسانای جریان برق است و احتمال برقگرفتگی وجود دارد.