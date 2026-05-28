جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در منزل شهید عرفان رماوندی از شهدای فراجا، به مقام والای این شهید ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در منزل شهید عرفان رماوندی، ضمن دلجویی از خانواده این شهید، به مقام والای شهدای فراجا ادای احترام کردند.

شهید عرفان رماوندی، جوان ۲۵ ساله فراجا، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه در درگیری با اشرار مسلح در شهر خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با جانفشانی و شجاعت در راه برقراری نظم و امنیت، جان خود را فدا کرد تا آرامش در جامعه تضمین شود.