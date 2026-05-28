به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده (به ویژه شنبه و یک‌شنبه) به تناوب افزایش شدت باد، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک و گردوغبار با احتمال بروز خسارت (به ویژه در نوار شرقی و نواحی بادخیز) روی می‌دهد که احتمال انتقال ذرات و همچنین کاهش کیفیت هوا و میدان دید در دیگر نقاط نیز وجود دارد.

سید علی اکبر قاسمی افزود: ضمن اینکه از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و رعدوبرق همراه با رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی، روند افزایش دمای هوا تا روز شنبه ادامه دارد، به طوری که طی روز‌های جمعه و شنبه شاهد افزایش محسوس دمای هوا و استقرار هوای گرم در سطح استان خواهیم بود؛ لذا توصیه می‌شود برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

قاسمی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۳ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۱۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۰ تا ۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. دمای هوای مشهد، شنبه آینده به ۴۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.