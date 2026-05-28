معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از آغاز توزیع روغن موتور رایگان بین رانندگان فعال این استان که در دوران «جنگ رمضان» در حمل کالا‌های اساسی از بنادر نقش‌آفرینی کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تیمور باقری افزود: در راستای حمایت از ناوگان حمل و نقل باری و قدردانی از تلاش رانندگان پرتلاش استان در جابه‌جایی و تامین به موقع کالا‌های اساسی، طرح توزیع روغن موتور رایگان برای رانندگان فعال سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های حمل و نقل، ۳۹۰ نفر از رانندگان حمل و نقل کالای استان که در ایام جنگ رمضان نسبت به حمل کالا‌های اساسی از بنادر کشور اقدام کرده‌اند، مشمول دریافت سهمیه ۴۰ لیتری روغن موتور رایگان شدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اقدام با هدف پشتیبانی از فعالان حوزه حمل و نقل جاده‌ای، کاهش بخشی از هزینه‌های ناوگان باری و قدردانی از خدمات شبانه‌روزی رانندگان در تامین و توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم انجام می‌شود.

باقری با اشاره به نقش مهم رانندگان در پایداری چرخه تامین کالا در کشور تصریح کرد: رانندگان استان سیستان و بلوچستان همواره در شرایط مختلف با احساس مسئولیت و تلاش مستمر، نقش موثری در جابه‌جایی کالا‌های اساسی و حفظ جریان تامین بازار ایفا کرده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرآیند توزیع روغن موتور رایگان بر اساس اطلاعات و عملکرد ثبت شده ناوگان باری انجام می‌شود و رانندگان مشمول می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی انجام شده نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.