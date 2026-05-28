توقیف ۶۹۴ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در غرب استان تهران
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سرهنگ محمدرضا علیزاده با اشاره به اجرای طرح برخورد با وسائط نقلیه پلاک مخدوش در شهرستان های تابعه غرب استان گفت: با اجرای این طرح، ماموران انتظامی تعداد ۴۸۶ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰۸ دستگاه خودروی پلاک مخدوش و فاقد پلاک را توقیف و ۱۵۲ دستگاه وسائط نقلیه را نیز با اعمال قانون، به پارکینگ منتقل کردند.
وی گفت: برخورد جدی با وسائط نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و ناخوانا در دستور کار است.
او افزود: پلیس اجازه نخواهد داد تعداد اندکی از رانندگان قانون گریز با انجام تخلفات و هنجارشکنی های خود، موجب بر هم زدن نظم و امنیت ترافیکی سطح معابر شهری شوند.