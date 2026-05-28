مهلت ثبتنام در سامانه مصاحبه علمی دانشگاه پیام نور ویژه داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمهمتمرکز و متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۵، امروز به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، با توجه به درخواستهای مکرر داوطلبان و در راستای تکریم و مساعدت با متقاضیانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام نشدهاند، مهلت حضور و ثبتنام در سامانه مصاحبه علمی دانشگاه تا پایان امروز (۷ خرداد) تمدید شده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، داوطلبان معرفیشده به مصاحبه علمی در هر دو بخش «آزمون نیمهمتمرکز» و «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان» تا پایان امروز (پنجشنبه) فرصت دارند با مراجعه به سامانه مصاحبه علمی دانشگاه پیام نور به نشانی accept.pnu.ac.ir برای ثبتنام اقدام کنند.
این مهلت با هدف حمایت از داوطلبان در نظر گرفته شده و متقاضیان باید در اسرع وقت و پیش از پایان زمان اعلامشده برای ثبتنام اقدام کنند ، چرا که این بازه زمانی آخرین فرصت بوده و تمدید نخواهد شد.