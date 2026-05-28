به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی خرم‌آباد در طرح مبارزه قاطع با سارقان و افزایش ضریب امنیت عمومی، ۵ سارق محتویات خودرو را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

بر اساس این گزارش؛ متهمان در تحقیقات پلیس، به ۸ فقره سرقت محتویات و لوازم داخل خودرو در شهرستان خرم‌آباد اعتراف کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پلیس لرستان ضمن هشدار به هنجارشکنان و سارقان از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده در وسایل نقلیه خود، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.