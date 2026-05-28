مدیر مدیر بهینه سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از اجرای طرح ویژه مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در مدارس، مساجد و ساختمانهای بزرگ خبر داد.
علی ربانی مدیر مدیر بهینه سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، توضیح داد: در این طرح، خادمان مدارس و مساجد و همچنین مدیران ساختمانهای بزرگ، با توجه به نوع اشتراک و میزان مصرف مجموعه تحت مدیریت خود، آموزشها و مشاورههای تخصصی در حوزه صرفهجویی انرژی دریافت میکنند.
ربانی افزود: در صورت تحقق اهداف کاهش مصرف، تا ۲۰ میلیون تومان مشوق مالی به خادم مسجد یا مدرسه پرداخت میشود و مدارس موفق نیز به تجهیزات پربازده و راندمان بالا مجهز خواهند شد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران با اشاره به نقش مشارکت مردمی در اجرای این طرح گفت: مدارسی که با همراهی دانشآموزان و معلمان در مسیر بهینهسازی مصرف حرکت کنند، بهعنوان مدارس نوسازیشده در حوزه انرژی معرفی میشوند.
وی تأکید کرد: مساجد نیز با اقداماتی ساده مانند مدیریت زمان خاموش و روشن کردن کولرها در تابستان، تنظیم دمای بخاریها در زمستان و مدیریت موتورخانهها میتوانند مصرف انرژی را بیش از ۲۰ درصد کاهش دهند.
ربانی با اشاره به تجربه موفق اجرای این طرح در استان کرمان گفت: در یک ماه، ۵۴ مسجد این استان موفق شدند بیش از ۱۰۰ هزار مترمکعب کاهش مصرف گاز را ثبت کنند.