در ۱۲ ماه گذشته، شهرداری ارومیه موفق به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه از جهش بیسابقه در جذب سرمایهگذاریهای شهری خبر داد و تأکید کرد: ارزش کل پروژههای شاخص سرمایهگذاری شهرداری ارومیه برای سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آیدین رحمانی رضائیه در تشریح عملکرد حوزه سرمایهگذاری مدیریت شهری، با اشاره به روند رو به رشد جذب سرمایهگذار در سالهای اخیر اظهار داشت: میزان سرمایهگذاری جذب شده از زمان تأسیس سازمان سرمایهگذاری در سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۵ میلیارد تومان بود؛ این در حالی است که تنها در ۱۲ ماه گذشته، شهرداری ارومیه موفق به انعقاد قراردادهایی به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان شده است.
شهردار ارومیه با بیان اینکه اقدامات اولیه و مطالعات پروژههایی به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز نهایی شده است، افزود: قراردادهای این پروژهها نیز تا یک ماه آتی منعقد و عملیاتی خواهد شد.
رحمانی رضائیه از اجرای پروژههای بزرگ با رویکرد نوین «اینوا» خبر داد و گفت: پروژه سرمایهگذاری میدان امام (ره) با به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر در حال اجراست. وی همچنین به پروژههای مهم دیگری نظیر «دنیای بازی و مرکز بازیهای دیجیتال» با ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی، «خیابان غذا» با ۴۶۴ میلیارد تومان ارزش ریالی، «مجتمع تجاری-پزشکی شورا» با ۲۱۶۰ میلیارد تومان و «مجتمعهای مسکونی الفت ۱۸، ۱۹ و ۲۰» با ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی و پروژه احداث میدان میوه تره بار جدید ارومیه به ارزش ۸۰۰۰ میلیارد تومان با اشتغالزایی بیش از ۱۵۰۰ نفراشاره کرد.
وی همچنین از آغاز فرآیند ساماندهی و بهرهبرداری از رودخانه شهرچای با برآورد ارزش ریالی ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان یکی از پروژههای تحولآفرین یاد کرد.
شهردار ارومیه با تأکید بر پویایی مدیریت شهری در شرایط اقتصادی کنونی تصریح کرد: با وجود تمامی محدودیتهای اقتصادی، هیچیک از پروژههای عمرانی، خدماتی و سرمایهگذاری در ارومیه تعطیل نشده است.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار و اعضای شورای اسلامی شهر، خاطرنشان کرد: جذب حداکثری سرمایهگذار و اتمام پروژههای نیمهتمام از اولویتهای اصلی شهرداری در سال ۱۴۰۵ است. در همین راستا، از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار داریم برای پیشبرد طرحهای کلان با رویکرد «اینوا»، در کنار مدیریت شهری همکاری مؤثری داشته باشند تا شاهد توسعه پایدار و افزایش سرانه اشتغال در ارومیه باشیم.