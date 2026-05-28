پخش زنده
امروز: -
ظهر امروز ۷ خرداد، زمین لرزه شهرستان باغملک را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه در ساعت ۱۲:۵۴:۳۶ ثانیه امروز هفتم خرداد به بزرگی ۳.۸ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۷ کیلومتری زمین در حوالی باغملک به وقوع پیوست.
عبدالهی افزود: کانون این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری باغ ملک، ۱۵ کیلومتری صیدون و ۱۹ کیلومتری قلعه تل شهرستان باغملک بوده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.