به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه در ساعت ۱۲:۵۴:۳۶ ثانیه امروز هفتم خرداد به بزرگی ۳.۸ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۷ کیلومتری زمین در حوالی باغملک به وقوع پیوست.

عبدالهی افزود: کانون این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری باغ ملک، ۱۵ کیلومتری صیدون و ۱۹ کیلومتری قلعه تل شهرستان باغملک بوده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.