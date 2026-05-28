نخستین اردوی آمادگی تیم ملی مویتای در دو گروه مردان و بانوان، از ۲۹ اردیبهشت به مدت یک هفته در مشهد برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مدیر تیمهای ملی مویتای، درباره اهداف این دوره گفت: این اردو با هدف آمادهسازی فنی و جسمانی ورزشکاران نخبه در دو بخش مردان و بانوان برگزار شد. اجرای برنامههای مرحلهای، بخشی از روند آمادهسازی ما برای حضور مؤثر در مسابقات جهانی است
وی افزود: تمرینات در محیطی استاندارد و با نظارت کادر فنی انجام شد تا ثبات ذهنی و آمادگی کامل ورزشکاران تضمین شود.
فرهادی سپس از همکاری مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: برگزاری این اردو با حمایت قلندر شریف، شهردار مشهد، برای فراهم کردن امکانات رفاهی و همچنین تلاشهای امیررضا زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، برای تأمین سالنهای تمرینی ممکن شد.
فرهادی همچنین از برنامهریزی و حمایتهای مستمر جواد نصیری، رئیس انجمن مویتای ایران، در مسیر آمادهسازی تیم ملی تقدیر کرد و افزود: همه مراحل تمرینات با تأیید و نظارت او طراحی شد تا ورزشکاران با آرامش کامل و در چارچوب برنامههای مصوب، آمادگی خود را برای رقابتهای جهانی کسب کنند.
مدیر تیمهای موی تای در پایان عنوان کرد: پایان این اردو، گام اول در مسیر رسیدن به اوج آمادگی پیش از مسابقات جهانی است.