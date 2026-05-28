سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: برخورد دو خودروی پراید در جاده قدیم رشت به سنگر ۵ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، علیرضا پورسان گفت: حوالی ساعت ۱۱ امروز پس از اعلام تصادف دو خودروی پراید در جاده قدیم رشت به سنگر به مرکز اورژانس استان، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای سنگر و دانشگاه گیلان به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش تیمهای امدادی حاضر در صحنه، ۵ مصدوم این حادثه از هوشیاری کامل برخوردار بودند، اما به دلیل شدت برخورد دچار آسیبهای متعدد شده بودند افزود: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی پیشبیمارستانی، برای بررسیهای تکمیلی و ادامه روند به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شدند.