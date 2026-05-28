به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در بازدید از روند اجرایی ساختمان بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهرستان چایپاره گفت: این ساختمان هم اکنون از ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی در قسمت سفت کاری و سازه‌ای این ساختمان دارد و تا کنون بیش از ۶ هزار متر مربع بتن ریزی در آن انجام شده است.

نجف زاده افزود: تا کنون بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است و تلاش می شود تا پایان سال آینده این ساختمان بیمارستان به بهره برداری برسد.