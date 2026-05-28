به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالطیف عباسی‌نژاد با اشاره به تأثیر مثبت بارش‌های اخیر بر سفره‌های آب زیرزمینی و مخازن سد‌ها اظهار داشت: با بارش‌های مناسبی که در سطح کشور و به‌ویژه در استان داشتیم، شاهد آبگیری کامل سد‌های تنگ‌ارم، ارغون و خائیز هستیم. همچنین سد باغان حدود ۵۰ درصد و سد «شهید رئیس‌علی دلواری» به‌عنوان بزرگترین سد در حال بهره‌برداری استان، حدود ۳۰ درصد آبگیری شده‌اند.

وی افزود: بخش عمده آب سد تنگ‌ارم به تأمین شرب روستایی و شهری منطقه اختصاص دارد. سد‌های خائیز و شهید رئیس‌علی دلواری نیز عمدتاً در بخش کشاورزی شهرستان‌های دشتستان، گناوه و بوشهر به کار گرفته می‌شوند که البته بخشی از مصارف شرب نیز از طریق سد شهید رئیس‌علی دلواری تأمین می‌گردد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر ضمن تأکید بر لزوم مدیریت منابع، بیان کرد: ذخایر فعلی سدها، نیاز یک سال کشاورزی استان را تأمین کرده و در فصل تابستان که رودخانه‌ها با کاهش جریان مواجه هستند، این آب به‌صورت تدریجی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. با این حال، از تمامی بهره‌برداران عزیز خواهشمندیم نسبت به رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی لازم اهتمام ورزند تا با مدیریت بهینه، بتوانیم برای سال زراعی آتی نیز ذخیره کافی داشته باشیم و از بروز خسارت به نخلستان‌ها و باغات در صورت کاهش احتمالی بارندگی‌ها جلوگیری کنیم.

عباسی‌نژاد به جزئیات زمان‌بندی آبیاری نخلستان‌ها اشاره کرد و گفت: آبیاری نخلستان‌های شبکه آب‌پخش از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا اواخر تیرماه ادامه خواهد داشت. در شبکه اهرم نیز فرآیند آبیاری از ۲۲ اردیبهشت‌ماه آغاز گردیده و هر دوره آن بین ۴۰ تا ۴۵ روز به طول می‌انجامد. وی افزود: با تکمیل و آبگیری هرچه سریع‌تر سد «دالکی»، شاهد انقلابی در بهره‌وری منابع آب و حفظ و تقویت نخلستان‌های این شبکه خواهیم بود که نقش بسیار مؤثری در توسعه کشاورزی استان ایفا خواهد کرد.