به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور گفت: سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور در مشهد در حال برگزاری است.

آرش صادقیانی افزود: پس از پایان دومین مرحله تمرینات آماده‌سازی، ۲۱ بازیکن به مرحله سوم تمرینات دعوت شدند که از میان آن ها، ۱۴ بازیکن برای مسابقات جهانی قطر انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: آکام ابراهیم نژاد، آیدین پوزش، ایلیا داوودی پور، سینا حضرتی، آرش رضایی فر، امیررضا میرحسینی، یاسین اسدی زاده، آرش اشرفی، رادان صالحی، حمزه آقچلی، رسول آقچلی، آژوان نمازی، منیب شیخ، امیررضا فرامرزی، یاسین سلمانی، محمدرضا زیبایی، طا‌ها مصیبی، یزدان عبدی، شهداد علیزاده، پارسا مقصودی و سینا احمدی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.

دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.