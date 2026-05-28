فرمانده انتظامی رامسر از شناسایی و بازداشت سریع پسر جوانی خبر داد که در پی اختلافات خانوادگی، پدر و مادر خود را در منطقه کتالم با سلاح سرد به قتل رسانده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان رامسر گفت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به قتل در منطقه کتالم، بلافاصله تیمهای عملیاتی و کارآگاهان پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ مصطفی بابایی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد که پسر جوان خانواده (قاتل) به دلیل اختلافات حل نشده و تنش ایجاد شده، اقدام به قتل پدر و مادر خود با سلاح سرد کرده و بلافاصله پس از جنایت از محل متواری شده است.
وی با اشاره به سرعت عمل مأموران پلیس رامسر تأکید کرد: تیمهای تخصصی پلیس آگاهی بیدرنگ تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند و با بهرهگیری از شگردهای پلیسی و اطلاعات بهدست آمده، موفق شدند قاتل را در کمترین زمان ممکن شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.
به گفته فرمانده انتظامی رامسر، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی، به مقامات قضایی شهرستان تحویل داده شده است. انگیزه دقیق این قتل همچنان در دست بررسی است، اما اختلافات شدید خانوادگی علت اولیه عنوان شده است.