امسال در استان چهارمحال و بختیاری ۷۸ درصد از افراد مبتلا به تب مالت سابقه مصرف لبنیات غیر پاستوریزه داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علومپزشکی شهرکرد کلید طلایی پیشگیری از بیماری تب مالت را مصرف لبنیات پاستوریزه بیان کردد و گفت: تاکنون ۱۹ نفر از هم استانیها به این بیماری مبتلا شدهاند.
نوروز زاده افزود: یکی از مهمترین راههای پیشگیری استفاده از لبنیات وفراوردههای دامی به صورت پاستوریزه است و علائم این بیماری شامل تب و لرز، عرق شبانه، درد عضلات و مفاصل، خستگی، کمر درد و بی اشتهایی است.