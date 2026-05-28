به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد کلید طلایی پیشگیری از بیماری تب مالت را مصرف لبنیات پاستوریزه بیان کردد و گفت: تاکنون ۱۹ نفر از هم استانی‌ها به این بیماری مبتلا شده‌اند.

نوروز زاده افزود: یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری استفاده از لبنیات وفراورده‌های دامی به صورت پاستوریزه است و علائم این بیماری شامل تب و لرز، عرق شبانه، درد عضلات و مفاصل، خستگی، کمر درد و بی اشتهایی است.