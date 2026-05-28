مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از ثبت یک میلیون و ۸۲۲ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان در اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: ترددهای جادهای استان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: براساس پلاکهای رؤیت شده توسط سامانههای پلاک خوان، از مجموع خودروهای وارد شده به استان سهم ۱۸ درصدی از پلاکها متعلق به استان فارس بوده و استانهای تهران ۱۱ درصد و خوزستان ۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
رستمی یادآور شد: همچنین بیشترین مقصد سفر خودروهای پلاک بوشهر به استانهای فارس، اصفهان و خوزستان بوده است.
وی ادامه داد: طی این مدت ۳۳ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی بین یک تا ۴ روز در استان اقامت داشتند، همچنین بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان، روز ۱۱ اردیبهشت ماه بوده است.
رستمی گفت: بیشترین تردد استان طی ماه گذشته نیز در محورهای «چغادک-بوشهر» و بالعکس، «کازرون-دالکی»، کمربندی «کنگان» و «اهرم-چغادک» ثبت شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بیان کرد: طی این مدت بیش از ۷۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان صورت گرفته و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.
رستمی همچنین با اشاره به اینکه اکیپهای راهداری بهصورت مستمر مشغول خدمترسانی در طول راههای استان هستند، ادامه داد: هموطنان عزیز قبل از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها میتوانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان تماس حاصل نمایند.