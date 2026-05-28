تحرکات دزدانه سنتکام در تنگه هرمز، اجرای میدانی نسخه اندیشکدههای غربی برای سنجش اراده ایران و باجخواهی دیپلماتیک است؛ طرحی روی کاغذ که در عمل محکوم به شکست است.
#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی
طراحی سنتکام برای آزمودن گذر دزدانه شناورهای وابسته به آمریکا از تنکه هرمز در حقیقت تلاش برای اعمال توصیههای اعلامی نظریه پردازانی است که معتقدند حاصل سنجش اراده ایرانیان میتواند در دستاوردسازی برای کاخ سفید مورد استفاده قرار گیرد.
اندیشکدههای آمریکایی و صهیونیستی در تراوشات فکری و توصیههای قلمی در این روزها اغلب روی سه محور برای مقابله با جمهوری اسلامی متمرکزند که شامل:
۱- شرطهای پایان جنگ
۲- تنگه هرمز، محاصره دریائیی و فشار اقتصادی
۳- جلوگیری از بازسازی توان هستهای، موشکی و منطقهای
روایت "بنیاد حمایت از دمکراسیها"، "آمریکن اینترپرایز"، "موسسه هادسون "، "بنیاد هریتیج"، "موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل" و "میسگاو"، "مرکز بگین -سادات" و "مرکز اورشلیم" مبتنی بر "نه پایان جنگ" که "پایان دادن به جنگ از موضع برتر" باید باشد.
این نظریه پردازان، مذاکره را زمانی برای آمریکا مفید میدانند که ایران در زمنیه تنگه هرمز، توان موشکی، نیروهای محور مقاومت، اورانیوم با غنای بالا و صادرات نفت امتیازهای جدی، نقد و قابل راستی ازمایی بدهد.
سردمداران آمریکا مدعیاند هرگونه عقب نشینی در برابر ایران، ضربه راهبردی و جبران ناپذیری به اعتبار آمریکا در قرن بیست و یکم میزند و موید دیدگاه نظریه پردازانی خواهد بود که قائل به پیش بینی انتقال قدرت از غرب به شرق به رهبری چین، روسیه و ایران هستند.
توصیه "فکر انبارهها" روی کاغذ شاید مناسب حکمرانان آمریکایی باشد، اما در عمل قابلیت اجرا ندارد، زیرا جمهوری اسلامی ایران که همه اهداف اعلامی کاخ سفید در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم و کودتای بین آن دو نبرد را ناکام گذاشته است طبعا اجازه نمیدهد از طریق دیپلماسی محقق شود.
مردم مبعوث در خیابان، رزمندگان پولادین اراده میدان، دیپلماتهای مطالبه گر اتاق مذاکره، کارگزاران در عرصه خدمت، رسانههای روایتگر صادق و همه متحد برای اجرای فرامین رهبری آقا سید از مولفههای قدرت ایران زمین بود بنابراین با تمسک به اتحاد مقدس که وصیت امام شهید و توصیه امام شاهد است دسیسه اندیشکدهها و فتنه قرارگاه شرارت پیشه گان غربی، عبری و عربی نقش بر آب خواهد شد. باذن الله