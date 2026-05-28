رقابت‌های پاراوزنه‌برداری آزاد قهرمانی آفریقا ۲۰۲۶ به میزبانی شهر وهرانِ الجزایر، با درخشش ملی‌پوشان ایران و ثبت چند رکورد مهم جهانی و منطقه‌ای به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بخش پاراوزنه‌برداری جهانی IPC در گزارشی به‌مرور عملکرد برترین تیم‌های حاضر در رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری وهران ۲۰۲۶ پرداخت و به درخشش ورزشکاران نیجریه، مصر و ایران اشاره کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «تیم ایران در این دوره موفق شد پنج مدال طلا کسب کند و پس از نیجریه و مصر، در جمع تیم‌های برتر مسابقات قرار گیرد.

در بخش مردان، علی سیفی، نایب‌قهرمان مسابقات جهانی دبی ۲۰۲۳، در دسته ۶۵- کیلوگرم با مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرمی به مدال طلا رسید. همچنین امیر جعفری در دسته ۷۲- کیلوگرم با ثبت رکورد ۲۰۵ کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

علی‌اصغر ابارقی، دارنده مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۵ قاهره، نیز در دسته ۹۷- کیلوگرم با سه حرکت موفق روی سکوی نخست ایستاد.

️در دسته ۱۰۷- کیلوگرم، ملی‌پوشان ایران عملکردی کاملاً برتر داشتند و هر سه سکوی مسابقات را به خود اختصاص دادند. علی‌اکبر غریب‌شاهی با ثبت رکورد ۲۴۰ کیلوگرم قهرمان شد.

️احمد امین‌زاده، قهرمان بازی‌های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴، نیز در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم با مهار وزنه ۲۴۷ کیلوگرمی به مدال طلا دست یافت تا پنجمین طلای ایران در وهران ثبت شود.

️در مجموع، تیم نیجریه با ۲۴ مدال شامل ۱۵ طلا عنوان نخست مسابقات را کسب کرد و مصر با ۱۴ طلا در جایگاه دوم قرار گرفت. میزبان مسابقات، الجزایر، نیز موفق به کسب یک مدال طلا شد.

️رقابت‌های وهران همچنین شاهد شکسته‌شدن یک رکورد جهان و دو رکورد منطقه‌ای بود. اونیینچی مارک، قهرمان بازی‌های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ از نیجریه، در دسته ۶۷- کیلوگرم زنان با ثبت رکورد جهانی ۱۴۸ کیلوگرم، یکی از مهم‌ترین نتایج مسابقات را رقم زد.»

️این مسابقات از ۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از ۲۰ کشور برگزار شد و سومین مرحله رقابت‌های منطقه‌ای ۲۰۲۶ پاراوزنه‌برداری جهان به شمار می‌رفت؛ رقابت‌هایی که در مسیر کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ اهمیت ویژه‌ای دارند.