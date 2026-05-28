اداره هواشناسی خوزستان از وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در آبادان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی احتمال افزایش دما و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در روز جمعه هشتم خرداد در مناطق جنوبِ غرب و بخشهایی از مرکز استان بویژه آبادان، خرمشهر و شادگان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال گرمازدگی، افزایش مصرف حاملهای انرژی، آتش سوزی در مراتع و مزارع و خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری وجود دارد و توصیه میشود تمهیدات لازم از جمله صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف و اجتناب از ترددهای غیر ضروریدر حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی و -آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب انجام شود.