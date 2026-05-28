به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک نقطه در سطح شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی با همکاری اداره برق شهرستان محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از محل‌های شناسایی شده تعداد ۱۱ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۷ میلیارد ریال اعلام کردند بیان داشت: در این راستا ۱ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.