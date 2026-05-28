معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی از برگزاری سلسله‌برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تبیینی آستان قدس رضوی در دهه ولایت خبر داد و گفت: «زیارت غدیریه امیرالمؤمنین (ع)» به عنوان میراث گران‌بهای امام هادی (ع)، محور اصلی محتوای برنامه‌های امسال حرم مطهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین شریعتی‌نژاد در تشریح برنامه‌های دهه ولایت و امامت، با اشاره به رویکرد‌های محتوایی این دهه اظهار کرد: تبیین جایگاه امامت و ولایت، تشریح اندیشه‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید، نقش حضور مردم در تحکیم ولایت، اتحاد و برادری و همچنین تبیین جایگاه انقلاب اسلامی به عنوان امتداد غدیر، از مهم‌ترین محور‌هایی است که در همه برنامه‌ها دنبال می‌شود.

اقامه نماز عید قربان و آغاز جشن‌های «شکوه ولایت»

وی با بیان اینکه برنامه‌ها از روز عید سعید قربان آغاز شد، افزود: دیروز آیین عبادی نماز عید سعید قربان به امامت نماینده معزز ولی فقیه در استان حضرت آیت‌الله علم‌الهدی در بارگاه منور رضوی اقامه شد. همچنین سلسله جشن‌های «شکوه ولایت» شامل سخنرانی، مدیحه‌سرایی، شعر، سرود و نمایش‌های آئینی هر شب پس از نماز مغرب و عشا میزبان زائران و مجاوران است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به رویکرد‌های اجرایی و شرایط خاص تقویمی امسال گفت: در تبلیغات محیطی و محتوایی، توجه ویژه‌ای به فرمایشات امام راحل (ره) و شرایط جاری کشور شده است. همچنین با توجه به ایام نیمه خرداد، برنامه‌هایی با عنوان «میثاق غدیر، میراث خمینی (ره)» تدارک دیده شده که مراسم محوری آن شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود.

وی افزود: روز پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه نیز همزمان با روز عید غدیر، از ساعت ۱۶ مراسم تجدید بیعت با ولایت و گرامیداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی با عنوان «راه خمینی، عهد غدیر» در رواق امام خمینی (ره) منعقد می‌شود.

قرائت زیارت غدیریه و ولادت امام کاظم (ع)

شریعتی‌نژاد ادامه داد: قرائت سراسری زیارت غدیریه روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد بعد از نماز ظهر و عصر در رواق امام خمینی (ره) انجام می‌شود. همچنین به مناسبت میلاد امام موسی کاظم (ع)، ویژه برنامه‌های جشن با عنوان «ایران مسیر رحمت موسی‌بن‌جعفر (ع) است» در روز‌های ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه پایان‌بخش برنامه‌های این دهه خجسته است.

وی به برپایی کرسی‌های علمی و تبیینی اشاره کرد و افزود: محفل انس با نهج‌البلاغه با موضوع حکمت‌های ولایی در رواق دارالحجه و سلسله نشست‌های «خط روشنگری» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه جهت تبیین اندیشه‌های امام امت و رهبر شهید در طول این دهه برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی درباره برنامه‌های قرآنی این ایام نیز توضیح داد: برگزاری نشست تبیینی «قرآن در کلام امام امت» همزمان با ۱۴ خرداد در دارالتفسیر، جلسات «نور در حریم قدس»، کرسی‌های تلاوت رضوی در روز‌های عید و میزبانی از جلسات سنتی قرآن کریم سطح شهر بعضی از این برنامه‌هاست.

ویژه‌برنامه‌های نسل نو و فعالیت‌های هنری

وی در ادامه به برنامه‌های اختصاصی کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: برنامه «صحن شادی» در صحن پیامبر اعظم (ص) با محوریت بازی و آموزش برای خردسالان و پویش «هم‌عهد و همرزم» برای حضور دو هزار و ۵۰۰ نوجوان پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۱۰ دختر نوجوان به عنوان «سفیران نهج‌البلاغه» و کنشگر واقعه غدیر در این ایام به روایتگری می‌پردازند.

شریعتی‌نژاد با اشاره به فعالیت‌های بخش هنری در این دهه، گفت: پاتوق‌های سرود، نمایش‌های آیینی «قربان تا غدیر»، پرده‌خوانی، نقالی و خطاطی توسط هنرمندان برجسته و ایوان‌نگاره‌ها و دیوارنگاره‌های غدیریه با حضور هنرمندان کتیبه‌نگار و خوش‌نویس در حرم جلوه‌گری می‌کند.

وی افزود: در بخش محصولات و مسابقات، توزیع کتاب‌های «زیارت غدیریه»، «مباهله عید خدا» و کتاب کودک «زیباترین غدیر» و همچنین توزیع ۱۵ هزار نسخه مسابقه شامل «مسابقه روزانه زیارت غدیریه» و «مسابقه بروشوری غدیریه» میان زائران انجام می‌شود.