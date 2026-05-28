به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد، وزش باد و گرد و خاک از روز جمعه تا دوشنبه (هشتم تا یازدهم خردادماه) همه مناطق استان را در بر می‌گیرد و احتمال کاهش دید و کیفیت هوا و انتقال توده گردوغبار از مناطق غرب کشور وجود دارد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد و گردوخاک به ویژه در آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی همچنین در خصوص احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد و توصیه کرد که هم‌وطنان به ویژه گروه‌های حساس جامعه مانند افراد درگیر بیماری‌های تنفسی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان هنگام تردد و فعالیت در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

در ادامه این اطلاعیه همچنین بر لزوم استحکام‌سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید شده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی به وجود آورد.