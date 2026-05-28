به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای باقری که با هدف شرکت در چهاردهمین نشست بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرده است، این سخنان را در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی راشاتودی (آر تی) در پاسخ به این پرسش که «تدبیر ایران برای احیا و بازسازی روابط با کشورهای منطقه پس از تحولات اخیر چیست؟» بیان کرد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ به گمان ما هیچ مشکلی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه ما وجود ندارد، بلکه آنچه که اکنون مشکل منطقه است، دخالت آمریکا و حضور و نفوذ صهیونیست‌ها است.

وی خاطرنشان کرد:‌ اگر آمریکا از منطقه کنار گذاشته شود و صهیونیست‌ها در منطقه نقشی نداشته باشند ما منطقه باثبات،‌ امن و با آرامشی خواهیم داشت که این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت همه کشورهای منطقه باشد.

آقای باقری با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خاطرنشان کرد: واشنگتن در حالی که ما در حال مذاکره با آن بودیم رهبر ما را ترور کرد؛ آنها این جنایت را با استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای منطقه مرتکب شدند.

وی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا نباشد و پایگاه‌های این کشور در منطقه وجود نداشته باشند، منطقه ما با ثبات‌ترین و بهترین منطقه در دنیا خواهد بود.

موفقیت مسیر پیش‌رو منوط به پایان زیاده‌خواهی‌های آمریکا است

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان نیز تصریح کرد:‌ آمریکا در ادامه اقدامات خود در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، به زیاده‌خواهی‌های خود ادامه می‌دهد. مسیر پیش‌رو زمانی موفق خواهد بود که آمریکایی‌ها از زیاده‌خواهی‌های خود دست بردارند.

اجازه تهدید امنیت ملی ایران از طریق تنگه هرمز را نخواهیم داد

در ادامه این مصاحبه،‌ خبرنگار این شبکه تلویزیونی روسیه، درباره چشم‌انداز وضعیت تنگه هرمز و اعلام ایران مبنی بر تعیین ضوابط برای عبور کشتی‌ها با پرچم کشورهای مختلف پرسید.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ گفت: جنگ اخیر نشان داد که تنگه هرمز مسیری برای تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد؛ در چنین شرایطی، ایران به عنوان حاکمیت مستقل حق دارد از امنیت و حاکمیت ملی خود صیانت کند و اجازه نقض و تهدید آن را ندهد.

وی افزود:‌ بنابراین در دوره پیش‌رو، جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ خواهد کرد که با اتخاذ آن تدابیر و اجرای آن نسبت به صیانت از امنیت و حاکمیت ملی خود مطمئن شود؛ دراین مسیر با کشور دیگر ساحلی تنگه هرمز یعنی عمان در تماس هستیم.

دیدگاه آمریکا مربوط به دوران بربریت است/ ایران معتقد به صلح از طریق همکاری است

آقای باقری در پاسخ به پرسش دیگر این شبکه تلویزیونی روسیه درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر برنده شدن در جنگ و ادعای موفقیت در از بین بردن توان نظامی ایران نیز گفت: آمریکایی‌ها همواره در مسیری که در طول چندماه گذشته داشته‌اند بارها و بارها دروغ‌هایی را مطرح کردند اما اطلاع افکار عمومی جهان از واقعیت‌ها نشان داد که مقامات واشنگتن چقدر از حقیقت‌ دور هستند.

وی خاطرنشان کرد: هم مردم و هم حکومت ایران در مواجهه با تجاوز نظامی اخیر با قدرت به آمریکایی‌ها نشان دادند که می‌توانند از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کنند و اجازه ندهند که آمریکایی‌ها با وحشیگری به تجاوز خود ادامه دهند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه رویکرد آمریکا برای اداره جهان، دستیابی به صلح از طریق زور است، تصریح کرد:‌ این دیدگاه منسوخ شده و مربوط به دوران بربریت است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر کشورهای مستقل معتقد به ایجاد صلح از طریق گفت‌وگو، همکاری و دیپلماسی است اما آمریکا صلح از طریق دیپلماسی را قبول ندارد و تصور می‌کند که صلح را می‌تواند از طریق تجاوز و وحشی‌گری ایجاد کند.

آقای باقری گفت: صلح از نظر آمریکایی‌ها با تأمین منافع نامشروع آنها همراه است؛ با این رویکرد، وقتی ده‌ها هزار نفر از مردم در غزه به قتل می‌رسند از نظر آمریکا صلح در آنجا تهدید نمی‌شود چرا که منافع ایالات متحده و متحد آن رژیم صهیونیستی تهدید نشده است.

ایران کشوری قدرتمند و بازیگری مسئولیت‌پذیر است

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) در واکنش به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گفت: ایران همواره نشان داده است در عین حال که یک کشور قدرتمند و مقتدر است، بازیگری مسئولیت‌پذیر در عرصه بین‌المللی است و با قدرت و در چارچوب منافع خود می‌تواند از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود دفاع کند.

ملت ایران جنایت آمریکا در مدرسه میناب را فراموش نخواهد کرد

خبرنگار شبکه راشاتودی در پایان پرسید: در حمله آمریکا به مدرسه میناب در ایران ۱۶۸ کودک به شهادت رسیدند و روزهای اخیر نیز در حمله اوکراین به لوهانسک روسیه ۲۱ نوجوان کشته شدند؛ تعبیر شما از این رخدادها چیست؟

آقای باقری در پاسخ گفت: این رخدادها گویای آن است که برخی کشورها رویکرد دستیابی به صلح از طریق زور را دنبال می‌کنند و از این طریق، از اقداماتی در راستای ترویج وحشی‌گری و توجیه جنایت و آدم‌کشی دست بر نمی‌دارند.

وی افزود: حمله آمریکا به مدرسه میناب نشان داد که ادعاهای این کشور درباره حقوق بشر، کاملاً دروغین است و آنها به هیچ وجه برای انسان‌ها و حقوق آنها ارزشی قائل نیستند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: در حالی که کودکان بی‌گناه ایران حق زندگی داشتند و پدران و مادرانشان به آینده آنها امید بسته بودند اما آمریکای وحشی و جنایتکار، آنها را عمداً با شلیک چند موشک به شهادت رساند.

وی افزود: این جنایت آمریکایی‌ها قطعاً در خاطر ملت ایران خواهد ماند و مردم کشور ما با قدرت، جنایتکاران وحشی آمریکایی را در قبال این جنایت پلید پاسخگو خواهند کرد.

آقای باقری در پایان گفت: این جنایت نه فراموش می‌شود و نه بخشیده می‌شود، هم آمریکایی‌ها باید پاسخگو باشند و هم باید تمام منافع ملت ایران را استیفا کنند.