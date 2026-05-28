به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسدالله تیموری یانه سری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اینکه صیانت از سفره مردم و مسافران اولویت نخست دستگاه‌های نظارتی است، گفت: از نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، طرح تشدید نظارت با هدف کنترل نوسانات قیمت و آرامش بازار آغاز شده که طی آن تاکنون ۹۵۸ مورد بازرسی تخصصی صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا برای ۱۱۰ واحد صنفی متخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت برخورد قانونی ارسال شده است.

تیموری با اشاره به دستور صریح استاندار مبنی بر ممنوعیت خروج مرغ زنده از مازندران به سایر استان‌ها از جمله تهران، گفت: برای اجرای این مصوبه، اکیپ‌های مشترک نظارتی با حضور نمایندگان پلیس امنیت، پلیس راهور و دامپزشکی در محور‌های مواصلاتی ساری، سوادکوه و آمل مستقر شده‌اند. نتیجه این هوشیاری، توقیف ۱۴ خودرو حامل بیش از ۱۴ هزار قطعه مرغ زنده به وزن ۴۳ هزار و ۶۶۶ کیلوگرم بوده است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: از زمان آغاز طرح تشدید نظارت در اردیبهشت‌ماه، ۱۹۹ تن مرغ منجمد در شبکه توزیع قرار گرفته است. همچنین مجموع توزیع مرغ منجمد از سوم اسفندماه سال گذشته تاکنون به ۴۱۹ تن رسیده است که این روند جهت تعدیل بازار و مقابله با گران‌فروشی ادامه خواهد داشت.

تیموری افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تمام توان از زنجیره تولید حمایت می‌کند، اما در مقابل سودجویانی که قصد اخلال در بازار را دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد.