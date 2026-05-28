مدیر کل مدیریت بحران استانداری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از دریافت گزارشی مبنی بر غرق شدن ۵ نفر در سد خاکی روستای یاسبلاغ حوالی ساعت ۱۱ امروز و وارد عمل شده تیم‌های امدادی برای نجات آنها خبر داد.

به گفته میری با اعزام سریع تیم غواصی آتش نشانی از طریق اورژانس هوایی به منطقه، هر پنج غریق این حادثه از آب خارج شدند و متاسفانه عملیات احیاء بر روی غرق شدگان این حادثه به ثمر نرسید و هر ۵ نفر جان باختند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: علت قطعی حادثه در دست بررسی است، اما بر اساس شواهد این افراد، در حال شستشوی دام‌های خود در آب سد یاسبلاغ بوده‌اند که دچار حادثه شده‌اند.