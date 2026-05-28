با به‌روز‌رسانی لیست مدارس فوتبال و فوتسال مجوزدار استان یزد تعداد این مدارس قانونی به ۱۴ عدد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیأت فوتبال استان یزد:

لیست اسامی این مدارس به شرح ذیل است:

🔹مدارس فوتبال

۱. استعداد

۲. کاپیتان

۳. ستارگان

۴. گامی نو

۵. کهکشان کبیر

۶. نود اسپرت

۷. دشتی

۸. پرشین فوتبال

۹. یاران اشکذر

۱۰. ستاره ساز

۱۱. میثاق

۱۲. رکوردسازان

۱۳. ستاره‌سازان بافق

🔹مدارس فوتسال

۱. نود اسپرت

۲. فجر