به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یکی از طرح‌هایی که سبب تحول در سیما و بافت روستا می‌شود، طرح هادی است. این طرح اکنون برای اولین بار پس از انقلاب در روستای کم‌برخوردار سیاه‌گاو در حدود ۴۵ کیلومتری آبدانان در حال اجراست.

شیرکول مدیر بنیاد مسکن آبدانان گفت: در اجرای طرح هادی در روستای سیاه‌گاو از توابع بخش سرابباغ آبدانان، حدود ۳۵۰۰ مترمربع از معابر خاکی روستا با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات نماینده حوزه جنوب و استانی در حال اجراست.

وی افزود: روستای سیاه‌گاو دارای ۵۵ خانوار است.

شیرکول پیش‌بینی کرد: تا پایان سال جاری، طرح هادی در تمام روستا‌های دارای دهیاری شهرستان اجرا شود.